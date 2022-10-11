Неизвестный развязал ночную драку в гипермаркете Петрозаводска

Конфликт закончился госпитализацией для одного из участников, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сигнализация сработала ночью 10 ноября в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывший патруль Росгвардии выяснил, что неизвестный мужчина избил одного из посетителей заведения. Инцидент попал на камеру наблюдения.

Пострадавший жаловался на боль в ноге и глазах, ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали 40-летнего мужчину.

Росгвардейцы установили личность нарушителя, инициатора драки. Им оказался 36-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.