Неизвестный стреляет по животным на севере Карелии

Очередной жертвой стал домашний кот.

В Лоухах местные жители сообщают, что неизвестный выстрелил в домашнего кота.

"Питомца срочно отвезли в ветклинику в Кандалакшу — рентген показал, что в теле застряла пулька от пневматики", - говорится в сообщении паблика «Карелия | ЧП ДТП» в ВК.

И это уже не первый случай: в посёлке регулярно находят раненых собак и кошек — как бездомных, так и домашних. Люди вспоминают, как совсем недавно кто-то стрелял на территории школы, а в марте отравили собаку.

Местные жители считают, что за всеми этими происшествиями стоит один человек — и он чувствует себя абсолютно безнаказанно. Жалобы в полицию пока не дают результатов.

«Это уже не просто живодёрство. Мы всерьёз боимся, что следующим может стать ребёнок», — говорят зоозащитники.