Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

Финские пограничники сообщили о незаконном пересечении границы из России.
Иностранный гражданин незаконно пересёк границу России и Финляндии 8 сентября, сообщило издание Yle* со ссылкой на Пограничную службу Северной Карелии.
Инцидент случился в Китеэ, иностранец попал в Финляндию из Сортавальского округа Карелии.
При этом, поскольку нарушитель попросил предоставить убежище в Финляндии, его данные не раскрываются.
В Финляндии начато предварительное расследование инцидента. Финские пограничники связались по этому вопросу с российским коллегами.
* - внесён в единый реестр запрещенных сайтов.