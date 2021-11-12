Неизвестный водитель на Ниве сбил двух пенсионерок в Карелии и скрылся с места ДТП

Пострадавшие были госпитализированы, сотрудники ГИБДД выясняют личность водителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В селе Ведлозеро Пряжинского района в 18.40 вечера 18 ноября неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ Нива сбил двух пешеходов. Две женщины 62 и 67 лет шли по левой стороне обочины навстречу движению. Обе пенсионерки госпитализированы с травмами.

Водитель с места ДТП скрылся, не оказав помощи пострадавшим и не сообщив в ГИБДД о случившемся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии и выясняют личность водителя.

Ранее внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе в Лахденпохском районе.