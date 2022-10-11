Неизвестный водитель сбил 15-летнюю девочку в Петрозаводске и уехал

Полиция Петрозаводска устанавливает личность водителя, покинувшего место ДТП, где пострадала девочка-подросток.

В дежурную часть Госавтоинспекции Петрозаводска поступило сообщение из больницы об оказании медицинской помощи подростку.

Как выяснилось, 14 октября в 21.35 во дворе дома № 9 по улице Древлянка неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 15-летнюю студентку.

В результате дорожной аварии подростку потребовалась медицинская помощь.

Водитель место ДТП покинул, в полицию о происшествии не сообщил.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят сообщить в Госавтоинспекцию по телефонам: 715-900, 78-44-44.