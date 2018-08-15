Неизвестный водитель в Кондопоге сбил женщину и скрылся с места ДТП

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В Кондопожском районе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.
По предварительным данным, во вторник в 16.00 в Кондопоге на Октябрьском шоссе в районе дома №31 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле по касательной задел 41-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части и вела рядом с собой велосипед.
В результате женщина упала и получила ушибы. Водитель с места ДТП уехал, в ГИБДД о случившемся не сообщил. По данному факту проводится проверка.
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