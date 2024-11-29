Неизвестный водопад обнаружили в Питкярантском округе

Очевидцы опубликовали фото в соцсети.

Живописный водопад обнаружили путешественники в местечке Хунттила. Они опубликовали фото в паблике Краеведческий клуб «Оберег». Карелия.

Судя по кадрам, снег в лесу сошел, водопад красуется на фоне леса и камней, поросших мхом.

Ранее мы писали о том, что житель Суоярви нашел старинный нож на руинах дома мельника.