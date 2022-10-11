Неизвестный затушил Вечный огонь в столице Карелии

Инцидент произошел в Петрозаводске 14 октября.

В минувшую пятницу, 14 октября, около 17.00 неизвестный мужчина потушил вечный огонь на площади Ленина в Петрозаводске

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД Карелии, информация об инциденте поступила в полицию от очевидца, который рассказал, что в тот момент, когда вечный огонь погас, от мемориала отошел мужчина в темной куртке с канистрой в руках.

В настоящее время ведутся оперативные мероприятия по розыску подозреваемого.

Ранее, 18 сентября, пьяный петрозаводчанин осквернил мемориал «Вечный огонь». В отношении мужчины заведено уголовное дело.