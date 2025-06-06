Нейрохирург Республиканской больницы экстренно прооперировал 20-летнего мужчину с менингитом и спас ему жизнь

Карельские медики успешно провели сложнейшую операцию на головном мозге.

Врач нейрохирургического отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова Бобур Джапиев провёл экстренную операцию на головном мозге для 20-летнего мужчины, страдавшего гнойным менингитом, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

Молодой человек длительное время мучился из-за головных болей и находился на диспансерном наблюдении у участкового терапевта, однако назначенное лечение не приносило должных результатов. После поступления в Республиканскую больницу и проведения спирально-компьютерной томографии стало ясно, что ему требуется экстренная операция.

— Гной скопился под оболочками головного мозга, сдавливал и оттеснял его, нарушал все функции. Это почти на 100% могло привести к летальному исходу, — рассказал глава ведомства.

Благодаря слаженной работе медиков мужчина остался жив и покинул стены учреждения в ясном сознании. Теперь ему предстоит реабилитация в Пряжинской ЦРБ.

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