Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

Через чат-бот можно решать рабочие, учебные и личные задачи, получать ответы на вопросы, пересказывать тексты и создавать изображения.
В национальном мессенджере МАХ пользователям стала доступна нейросеть «Алиса» от «Яндекса», представленная в виде чат-бота. Сервис также доступен в мессенджере «Телеграм». «Алиса» поможет с решением рабочих, учебных и личных задач — для этого нужно открыть чат-бот в мессенджере. С его помощью можно:
— быстро получить ответ на интересующий вопрос;
— получить краткий пересказ объемных текстов или документов;
— создавать изображения по текстовому описанию.
Обратиться к «Алисе» в мессенджере МАХ пользователи могут по ссылке.
Напомним, в июле этого года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии национального многофункционального сервиса обмена сообщениями — мессенджера MAX.