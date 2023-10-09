Нейросеть сканирует лица гостей, сотрудников и студентов петрозаводского университета

Студентов ПетрГУ учат работать с нейросетями.

Студентов ПетрГУ учат работать с нейросетями, напомнили в пресс-службе университета 9 октября.

Как рассказал научный руководитель Центра искусственного интеллекта ПетрГУ, доцент кафедры информатики и математического обеспечения Дмитрий Корзун, студенты ИТ-специальностей пробуют использовать нейронные сети для подготовки текстов при написании программного кода.

«Вопрос здесь не в том, что нейросеть напишет текст за студента, а в том, что она помогает структурировать и изложить уже известные результаты предметной области. В случае же программного кода она помогает ускорить трудоемкую, но рутинную часть программирования — набор программного кода, тем самым позволяя сосредоточиться на решении более сложных задач программирования. Нейросеть не заменяет человека, а лишь автоматизирует техническую работу с объемной информацией. Как клавиатура не напишет диплом за студента, так того не сделают и нейросети. Впрочем, применяются они уже не только при обучении», — подчеркнул Дмитрий Корзун.

По словам руководителя Центра искусственного интеллекта ПетрГУ, в вузе используют нейросети для распознавания лиц на входе в здание (идентификация сотрудников и гостей).

Кроме того, в помещении можно распознавать опасные ситуации (падение человека, агрессивное поведение, забытая сумка), а на производстве — отслеживать качество технологических процессов (работа станка при изготовлении детали, выращивание рыбы в бассейне, правильность движения человека при выполнении им работ).

Как отметил Дмитрий Корзун, нейросети — следующий шаг в автоматизации. Если автоматизация была ориентирована на замену механического труда (роботы), то нейросети способны помочь при выполнении когнитивных функций, отметил специалист.