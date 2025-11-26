Нейросеть впервые включится в работу космонавтов на МКС

Искусственный интеллект впервые отправился в космос на борту пилотируемого корабля «Союз МС-28».

Сегодня, 27 ноября, в 12:28 ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-28» и тремя членами экипажа 74-й долговременной экспедиции Международной космической станции успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили в Роскосмосе.

На борту летательного аппарата находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа) и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

— Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно! Ожидаем стыковку со станцией в 15:38 мск, — рассказали в телеграм-канале корпорации.

Как пишет ТАСС, впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть Сбера GigaChat. Она будет формировать отчёты и работать с базами данных, облегчая выполнение задач экипажа.

Вместе с искусственным интеллектом на орбиту отправились мухи-дрозофилы, совершившие полёт на борту биоспутника «Бион-М» № 2.

Экипаж проведёт на станции 242 дня и отправится на Землю в конце июля 2026 года. За это время исследователям необходимо будет поставить более 40 научных экспериментов, а также совершить два выхода в открытый космос.

