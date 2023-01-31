Нейросеть представила популярные интернет-издания Карелии в виде супергероев

Четыре издания предстали в виде супергероев.
С помощью нейросети Midjourney был сгенерирован человеческий облик четырех популярных карельских интернет-изданий.
Искусственный интеллект представил «Столицу на Онего» в виде прекрасной и грозной девушки, рвущейся в бой.
Не менее прекрасной оказалась «Губерния Daily» — она получилась задумчивой и встревоженной.
А вот «Республику» нейросеть представила более расслабленной и веселой — юная девушка уверенно улыбается.
Наконец, «Петрозаводск Говорит» предстал в виде улыбчивого накачанного мужчины.
Ранее в интернете был опубликован образ Петрозаводска в виде человека, сгенерированный нейросетью.
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