Некоммерческие организации Карелии получат деньги на развитие дружбы народов

Объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета республики Карелия некоммерческим организациям в 2018 году.

Третьего апреля министерство национальной и региональной политики республики начинает прием заявок на предоставление субсидий из бюджета Карелии в рамках реализации подпрограммы "Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии" ("Карьяла - наш дом") региональной госпрограммы "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина". Об этом сообщает портал органов власти.

Фонд Конкурса составляет 11 млн 513 тыс. 200 руб.

Кто может принять участие в конкурсе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".