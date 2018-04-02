Некоммерческие организации Карелии получат деньги на развитие дружбы народов

По теме
Загрузка...
Объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета республики Карелия некоммерческим организациям в 2018 году.
Третьего апреля министерство национальной и региональной политики республики начинает прием заявок на предоставление субсидий из бюджета Карелии в рамках реализации подпрограммы "Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии" ("Карьяла - наш дом") региональной госпрограммы "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина". Об этом сообщает портал органов власти.
Фонд Конкурса составляет 11 млн 513 тыс. 200 руб.
Кто может принять участие в конкурсе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
26.03.2018, 11:17
01.04.2018, 15:36
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
Сегодня 11:57
Без политики
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
30.03.2018 10:23
29.03.2018 10:56
Медиа
30.03.2018 09:53
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии