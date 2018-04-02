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Новости. Общество
09:29, 02 Апреля 2018

Некоммерческие организации Карелии получат деньги на развитие дружбы народов

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Объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета республики Карелия некоммерческим организациям в 2018 году.

Третьего апреля министерство национальной и региональной политики республики начинает прием заявок на предоставление субсидий из бюджета Карелии в рамках реализации подпрограммы "Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии" ("Карьяла - наш дом") региональной госпрограммы "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина". Об этом сообщает портал органов власти.

Фонд Конкурса составляет 11 млн 513 тыс. 200 руб.

Кто может принять участие в конкурсе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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grigorjev
2018-04-02 10:08:08
Чья бы корова мычала... 10.03.2018 высшим органам РФ: "Обман, лицемерие, воровство, унижение национального достоинства - вот что творят власти Карелии с 2013 г... беззастенчивая русификация... многочисленные нарушения законов и международного права... Фамилии преступников хорошо известны всем...".
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