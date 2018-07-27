Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:12, 27 Июля 2018

Некоммерческим организациям Карелии раздадут 5 млн рублей

По теме

ФОТО: Жители поселка в Карелии выразили недоверие местному главе из-за свалки
27.07.18 12:21
Минстрой готов выкупать квартиры жителей Карелии для расселения аварийного фонда
27.07.18 12:04
Пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" будет в три раза меньше заявленной
27.07.18 11:45
Все новости
Загрузка...

В республике объявлены конкурсы на предоставление грантов главы Карелии, на получение которых могут претендовать местные некоммерческие организации.

Органы исполнительной власти республики проводят конкурсные отборы социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из бюджета Карелии грантов в форме субсидий. Об этом сообщает портал органов власти региона.

Получателями грантов могут стать карельские НКО. Для участия в конкурсе общественники должны кратко изложить суть своего проекта.

Общий фонд конкурсных отборов составляет 4 млн 998 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

ФОТО: Жители поселка в Карелии выразили недоверие местному главе из-за свалки
27.07.18 12:21
Минстрой готов выкупать квартиры жителей Карелии для расселения аварийного фонда
27.07.18 12:04
Пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" будет в три раза меньше заявленной
27.07.18 11:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»