Некоммерческим организациям Карелии раздадут 5 млн рублей

В республике объявлены конкурсы на предоставление грантов главы Карелии, на получение которых могут претендовать местные некоммерческие организации.

Органы исполнительной власти республики проводят конкурсные отборы социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из бюджета Карелии грантов в форме субсидий. Об этом сообщает портал органов власти региона.

Получателями грантов могут стать карельские НКО. Для участия в конкурсе общественники должны кратко изложить суть своего проекта.

Общий фонд конкурсных отборов составляет 4 млн 998 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".