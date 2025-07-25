Некоторые долги с россиян будут списывать во внесудебном порядке

Подписан закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке списывать с граждан задолженности.

Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговикам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Это возможно при отсутствии спора с налоговыми органами, сообщают РИА Новости.

Задолженности с физлиц, не являющихся ИП, по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, будет взыматься во внесудебном порядке в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), в случае отсутствия спора с налоговым органом.

Решение о взыскании долга налоговики будут принимать в течение шести месяцев. Решение будет направляться через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги», а если это невозможно, то по почте заказным письмом. Гражданин в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.

Взыскание будет производиться сначала за счет средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, затем — наличных и имущества, за исключением предметов повседневного пользования.