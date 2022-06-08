Некоторые смартфоны Samsung перестали активироваться в России

Часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно включить в России.

Об этом «Известиям» рассказали продавцы телефонов и эксперты в области абонентского оборудования. Проблема касается примерно 20% ввозимых в РФ смартфонов Samsung. В мае было ввезено около 50 тысяч таких телефонов корейского производителя.

О проблемах с активацией смартфонов Samsung, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта, «Известиям» рассказал источник, близкий к одному из ритейлеров. По его словам, включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в Россию по параллельному импорту. Чтобы активировать устройство, в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут, объяснил источник «Известий».

В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что «крайне желательно» активировать новый аппарат в той стране, в которой он приобретен. Или ввезти вместе с новой трубкой SIM-карту оператора, работающего в этом государстве. Разблокировать новый Samsung в РФ можно, уточнили в одном из официальных сервисных центров производителя. Для этого надо привезти аппарат, заплатить 5 тыс. рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

Сотрудник одного из ритейлеров подтвердил изданию наличие проблемы и отметил, что сейчас из-за нее в некоторых точках уже появились смартфоны, активированные в стране ввоза, у них вскрытые упаковки.