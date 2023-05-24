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Некоторых водителей могут освободить от транспортного налога

Новости. Общество
08:40, 06 Июня 2023
фото: © Александр Подгорчук

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Депутатская инициатива пока не согласована правительством РФ.

Депутата Госдумы Евгений Федоров предлагает освободить от транспортного налога людей, получивших автомобиль по наследству. Народный избранник направил свое предложение на согласование в Минтруд и Минфин. Как будет работать такая льгота, знает проект «Жизнь и кошелек».

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