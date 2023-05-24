Некоторых водителей могут освободить от транспортного налога

Депутатская инициатива пока не согласована правительством РФ.
Депутата Госдумы Евгений Федоров предлагает освободить от транспортного налога людей, получивших автомобиль по наследству. Народный избранник направил свое предложение на согласование в Минтруд и Минфин. Как будет работать такая льгота, знает проект «Жизнь и кошелек».
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