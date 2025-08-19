Некоторым бюджетникам повысят зарплаты

В Госдуме рассказали, кого коснется повышение и когда сделают перерасчет.

С 1 октября 2025 года в России повысят зарплаты государственным и муниципальным служащим, работникам судебной системы и некоторым бюджетникам. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Индексация предусмотрена майскими указами президента и постановлением правительства. Федеральные и муниципальные служащие получат прибавку в 4,5%.

Военные, сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых структур могут рассчитывать на повышение в 7,6%.

На 7,6% также вырастут зарплаты у работников социально значимых профессий: учителей, врачей, воспитателей, работников культуры, социальных служб и других бюджетных организаций. Перерасчет произведут автоматически, обращаться с заявлениями не нужно.