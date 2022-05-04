890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Чайки вьют гнезда на парковке торгового центра в Петрозаводске (ФОТО)
12.05.2022 08:20
Стали известны подробности страшной смерти рабочего на ферме в Карелии
12.05.2022 09:34
В соцсети выясняют, кто разрыл свежую могилу на кладбище в районе Карелии
12.05.2022 13:59
По дороге на водопад в Карелии можно «прокачать тачку» (ВИДЕО)
12.05.2022 13:29

Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат с 1 июня

Новости. Общество
00:10, 13 Мая 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Новости партнеров

В России изменится порядок начисления некоторых пенсий.

С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.

Отмечается, что пенсионер начинает получать новую проиндексированную выплату спустя три месяца после увольнения, но этот период также будет компенсирован.

Пенсию увеличат автоматически, без подачи заявления.

Также с лета вступит в силу закон, по которому изменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. При этом в случае, если выпускник намерен учиться далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, а заявление писать не нужно.

Правительство России 9 мая представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят замедлить темпы снижения показателей реальных доходов россиян.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков
09.05.2022, 22:11
Салют в честь Дня Победы в Петрозаводске в этом году прогремел не там, где обычно 
06.05.2022, 16:27
Сильный ветер обрушится на Карелию в субботу

Аналитика

11.05.2022 13:55
Политкухня
Дорогие народные избранники
«Столица на Онего» изучила декларации депутатов и сенаторов из Карелии и выяснила, у кого из них самые высокие доходы.
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.