Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат с 1 июня

В России изменится порядок начисления некоторых пенсий.

С 1 июня в России увеличат пенсии для пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.

Отмечается, что пенсионер начинает получать новую проиндексированную выплату спустя три месяца после увольнения, но этот период также будет компенсирован.

Пенсию увеличат автоматически, без подачи заявления.

Также с лета вступит в силу закон, по которому изменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. При этом в случае, если выпускник намерен учиться далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, а заявление писать не нужно.

Правительство России 9 мая представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят замедлить темпы снижения показателей реальных доходов россиян.