Нелегал из Таджикистана вернется на родину по решению Кондопожского суда

Суд вынес постановление о привлечении иностранца к административной ответственности.

Кондопожский городской суд Карелии рассмотрел дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе инстанции 19 октября.

Гражданин Таджикистана находился на территории России с 14 апреля по 22 сентября 2023 года без патента или иного разрешительного документа на продление сроков пребывания, чем нарушил установленный срок в размере девяносто суток суммарно в течение периода в сто восемьдесят суток.

Суд вынес постановление о привлечении иностранца к административной ответственности и назначил штраф в размере 2 000 рублей с принудительной высылкой за пределы России.

Напомним, по решению Беломорского районного суда узбекских мигрантов принудительно вышлют за пределы страны.