Нелегального таксиста поймали в Карелии во время рейда

Автополицейские Прионежского района совместно с представителем Федеральной налоговой службы Петрозаводска проверили автомобилистов, занимающихся пассажирскими перевозками.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в ходе рейда был остановлен водитель такси, который перевозил пассажиров, не имея путевого листа, без предрейсового медосмотра, а также без документов о техсостоянии транспортного средства.

"Нарушитель привлечен к ответственности за отсутствие документов, предусмотренных ПДД РФ при осуществлении пассажирских перевозок", - рассказали в Госавтоинспекции.

Кроме того, в отношении этого водителя возбуждено административное расследование за незаконную предпринимательскую деятельность.

Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.