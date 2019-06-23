Нелегального таксиста поймали в Карелии во время рейда

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Автополицейские Прионежского района совместно с представителем Федеральной налоговой службы Петрозаводска проверили автомобилистов, занимающихся пассажирскими перевозками.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в ходе рейда был остановлен водитель такси, который перевозил пассажиров, не имея путевого листа, без предрейсового медосмотра, а также без документов о техсостоянии транспортного средства.
"Нарушитель привлечен к ответственности за отсутствие документов, предусмотренных ПДД РФ при осуществлении пассажирских перевозок", - рассказали в Госавтоинспекции.
Кроме того, в отношении этого водителя возбуждено административное расследование за незаконную предпринимательскую деятельность.
Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.
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