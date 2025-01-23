Нелегальных таксистов искали в Петрозаводске

По закону все водители такси должны заключать договор обязательного страхования.

Минтранс Карелии совместно с Управлением ФНС и ГИБДД провел рейд по обнаружению нелегальных таксистов в карельской столице.

В результате проверки в городе обнаружили таксистов, которые перевозили пассажиров без разрешения на осуществление деятельности. Кроме того, было обнаружено нарушение требований предрейсового медицинского осмотра водителя, несоответствие требованиям предрейсового контроля технического состояния транспортного средства.

В Минтрансе напомнили, что согласно закону, все водители такси должны заключить договор обязательного страхования и предоставить информацию в уполномоченные органы. Это можно сделать через Единый портал госуслуг. А также лично в Управлении автомобильных дорог Карелии в Петрозаводске на улице Шотмана, д. 10А, каб. 12.