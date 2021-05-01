Нелегальный трактор остановили инспекторы в Карелии

В Пряжинском районе Карелии инспекторы ГИБДД остановили водителя на тракторе без номеров.

Инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии в Пряжинском районе остановили водителя, не имеющего права управления транспортным средством, сообщили в ведомстве. На тракторе отсутствовали регистрационные знаки, и водитель не имел документов. В отношении мужчины составлены административные материалы.



Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Карелии провели жесткое задержание девушки-водителя.