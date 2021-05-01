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Нелегальный трактор остановили инспекторы в Карелии

Новости. Происшествия
11:53, 02 Мая 2021
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В Пряжинском районе Карелии инспекторы ГИБДД остановили водителя на тракторе без номеров.

Инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии в Пряжинском районе остановили водителя, не имеющего права управления транспортным средством, сообщили в ведомстве. На тракторе отсутствовали регистрационные знаки, и водитель не имел документов. В отношении мужчины составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Карелии провели жесткое задержание девушки-водителя.

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Комментарии

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Старик
2021-05-02 13:42:07
В лесу работает много техники без регистрации,а водители ,либо лишенцы,либо без прав.Туда инспекторы не заезжают.
кир
2021-05-02 12:29:35
Если бы не жесть, то для некоторых смысла жизни совсем бы не было.
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