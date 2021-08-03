Нелегалов в Карелии проверили на ковид и выдворили из страны

Судебные приставы выдворили за пределы России 10 кубинцев, сообщили в УФССП Карелии.

В июне сотрудники пограничной службы в Сортавальском и Муезерском районах задержали 10 граждан Республики Куба, которые пытались незаконно пересечь госграницу России. Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранцы не имели. Цели прибытия на территорию приграничного района Карелии сообщить не смогли. Иностранных граждан задержали при попытке пересечения границы между Россией и Финляндией.

За совершенное административное правонарушение суд вынес решение о принудительном выдворении кубинцев за пределы Российской Федерации.

Установлено, что пятеро кубинцев из задержанных прибыли на территорию России в 2019 году и жили в Москве. До принудительного выдворения граждане Кубы были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. После вступления решения суда в законную силу и сдачи иностранцами ПЦР-теста на Covid-19 с подтвержденным отрицательным результатом, судебные приставы препроводили граждан до государственной границы России — контрольно-пропускного пункта «Аэропорт «Шереметьево».

Нелегалы отправлены домой, на Кубу, и с момента пересечения государственной границы Российской Федерации им запрещен въезд в Россию сроком на 5 лет.