Нелепая авария произошла на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Два водителя легковых автомобилей не поделили дорогу на пересечении улиц Кирова и Свердлова.

В минувшее воскресенье, 10 апреля, в 14.57 на пересечении улиц Кирова и Свердлова произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Один из участников аварии выезжал с улицы Свердлова на улицу Кирова, совершая левый поворот. В это же время второй участник ДТП двигался по улице Кирова в сторону проспекта Ленина (главная дорога).

От удара виновника аварии развернуло посреди дороги.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объективы камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее сообщалось, легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Петрозаводске.