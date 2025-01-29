фото: © Скриншот с видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / VK

Неловкий маневр на улице Анохина привел к ДТП.

Нелепая авария произошла в центре Петрозаводска, возле дома 43 по улице Анохина вчера, 29 января, в 17.31.

Судя по видео, стоявший на парковке автомобиль попытался выехать на улицу. Сдавая задним ходом, он врезался в машину, стоявшую перед запрещающим знаком светофора.

Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».