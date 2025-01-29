Неловкий маневр на улице Анохина привел к ДТП.
Нелепая авария произошла в центре Петрозаводска, возле дома 43 по улице Анохина вчера, 29 января, в 17.31.
Судя по видео, стоявший на парковке автомобиль попытался выехать на улицу. Сдавая задним ходом, он врезался в машину, стоявшую перед запрещающим знаком светофора.
Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
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