Нелишний вес, некрологи и Цветаева: в Петрозаводске пройдет новая «Умная пятница» (18+)

Новые лекторы представят интересные темы на мероприятии в клубе Agriculture.

В петрозаводском арт-пространстве Agriculture_club начинается осенний цикл лекций «Умная пятница» (18+). Ближайшее мероприятие состоится уже на этой неделе, 9 сентября.

Приглашенные лекторы расскажут про нелишний лишний вес, жанр некрологов, про войну глазами поэтов и про оппонента Ленина. Кроме того, пришедшим помогут подобрать антикризисный гардероб. Общаться с гостями Agriculture будут писатель и издатель Яна Жемойтелите, психолог Елена Григорьевская, исследователь Олег Реут, актриса и педагог Галина Козулина и стилист Светлана Корсакова.

Лекции начнутся, как и всегда, в пятницу в 19.00. Гостей, как обычно, ждут необычные темы и интересные диалоги.