Неловкий байкер врезался во внедорожник в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В День города мотоциклист не поделил дорогу с водителем УАЗа недалеко от мэрии Петрозаводска.
В субботу, 24 июня, в 15.26, на пересечении улицы Куйбышева с проспектом Ленина мотоциклист врезался в УАЗ «Патриот».
ДТП попало в объектив уличной видеокамеры компании «Ситилинк». Судя по видео, пострадавших нет.
Ролик опубликован в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
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