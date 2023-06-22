Неловкий байкер врезался во внедорожник в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В День города мотоциклист не поделил дорогу с водителем УАЗа недалеко от мэрии Петрозаводска.

В субботу, 24 июня, в 15.26, на пересечении улицы Куйбышева с проспектом Ленина мотоциклист врезался в УАЗ «Патриот».



ДТП попало в объектив уличной видеокамеры компании «Ситилинк». Судя по видео, пострадавших нет.



Ролик опубликован в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».