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«Нельзя наказывать без вины»: глава Карелии раскритиковал бывших коллег-приставов

Новости. Общество
10:21, 11 Февраля 2022
фото: кадр трансляции

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Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал решения судебных приставов о штрафных санкциях к органам местного самоуправления за неисполнение различных судебных решений в ущерб муниципальным бюджетам.

Эту тему губернатор поднял сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Олонецкого района.  В ходе совещания был затронут вопрос о выделении из республиканского бюджета финансовой помощи району для исполнения судебных решений на сумму более 16 млн рублей, из которых 10 млн рублей составляют штрафы.

По данным местной администрации, эти штрафы были наложены за неисполнение судебных решений о ремонте пожарных водоемов, восстановлении объекта культурного наследия, разработке проекта водоочистных сооружений и ряда других.

«В моем понимании, как заслуженного юриста России, человека, который 10 лет руководил Федеральной службой судебных приставов, нельзя, ни человека, ни организацию наказывать без вины. Если у администрации нет денег на уплату штрафа, откуда эти 500 тыс. забрать? С питания детей?», — заявил Парфенчиков.

Вместе с тем, он упрекнул олонецкие власти в «беззубости» за то, что они не добиваются отмены судебных решений в вышестоящих инстанциях и предоставления отсрочек при исполнении таких решений, как это положено по законодательству.

«Это юридическая работа. Мы не собираемся отсутствие такой работы компенсировать за счет республиканского бюджета… Ни копейки не получит в этой ситуации Олонецкий район», — сказал глава республики.

Он также пообещал, что администрация главы республики будет помогать органам местного самоуправления организовать работу в апеляционных и кассационных инстанциях, а также  добиваться предоставления предусмотренных законом отсрочек исполнения судебных решений.

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Комментарии

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Жорж
2022-02-11 12:28:32
Ха,ха,ха..
Что вспомнился Невский пассаж!?
Жорж
2022-02-11 12:58:15
Жорж, иногда лучше жевать , чем что то говорить .
Серж
2022-02-11 11:47:10
Деньги то кто должен был выделять районам . А где претензии к суду ? Приставы тут при чем ?
Leopol'd
2022-02-11 13:03:54
Серж, как показывает практика, приставы прекрасно умеют "динамить" решения суда. И даже очень агрессивно отстаивать неисполнение.
Серж
2022-02-11 13:16:45
Leopol'd, губернатор к этому призывает ?
Сергей
2022-02-11 11:19:57
Закон суров , но это закон . Его надо исполнять , а не заниматься демагогией . Каждый делает свое дело .
Горожанин
2022-02-11 11:09:50
Ну наконец-то здравый голос прозвучал! Зачем штрафовать людей и организации за неисполнение предписаний, если они не могут их исполнить из-за отсутствия необходимых ресурсов?! Если даже на выпату штрафов вынуждены побираться! Другое дело если имеет место злостное неисполнение. Надо же вникать в ситуацию,
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