«Нельзя наказывать без вины»: глава Карелии раскритиковал бывших коллег-приставов

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал решения судебных приставов о штрафных санкциях к органам местного самоуправления за неисполнение различных судебных решений в ущерб муниципальным бюджетам.

Эту тему губернатор поднял сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Олонецкого района. В ходе совещания был затронут вопрос о выделении из республиканского бюджета финансовой помощи району для исполнения судебных решений на сумму более 16 млн рублей, из которых 10 млн рублей составляют штрафы.

По данным местной администрации, эти штрафы были наложены за неисполнение судебных решений о ремонте пожарных водоемов, восстановлении объекта культурного наследия, разработке проекта водоочистных сооружений и ряда других.

«В моем понимании, как заслуженного юриста России, человека, который 10 лет руководил Федеральной службой судебных приставов, нельзя, ни человека, ни организацию наказывать без вины. Если у администрации нет денег на уплату штрафа, откуда эти 500 тыс. забрать? С питания детей?», — заявил Парфенчиков.

Вместе с тем, он упрекнул олонецкие власти в «беззубости» за то, что они не добиваются отмены судебных решений в вышестоящих инстанциях и предоставления отсрочек при исполнении таких решений, как это положено по законодательству.

«Это юридическая работа. Мы не собираемся отсутствие такой работы компенсировать за счет республиканского бюджета… Ни копейки не получит в этой ситуации Олонецкий район», — сказал глава республики.

Он также пообещал, что администрация главы республики будет помогать органам местного самоуправления организовать работу в апеляционных и кассационных инстанциях, а также добиваться предоставления предусмотренных законом отсрочек исполнения судебных решений.