Немецкий концерн Henkel уходит из России

Один из крупнейших мировых производителей бытовой химии и косметики принял решение выйти из бизнеса в России.

Немецкий концерн Henkel AG решил прекратить вести дела в России. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Henkel выходит из бизнеса в России», — говорится в пресс-релизе компании, где сейчас готовятся к исполнению этого решения. Уточняется, что 2500 российских сотрудников продолжают числиться и получать зарплату.

В Henkel добавили, что пока не могут подсчитать финансовые последствия ухода из России.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских концернов по производству бытовой химии, косметических и строительных товаров. Ей принадлежат такие бренды, как клей «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие.

Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.