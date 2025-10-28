13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

Активная кинофикация Карелии началась в середине 1920-х годов. Первые фильмы, которые показывали в регионе, были немыми и посвящались темам Гражданской войны, первой русской революции, а также городской и деревенской жизни.

Министерство культуры Карелии рассказало о первых передвижных киноустановках в республике и о том, когда они появились.

Массовое продвижение кинематогрофа в регионе стартовало в середине 1920-х годов. Пионером в этом деле стал Василий Кошин — первый в Карелии специалист, который освоил и монтировал киноустановки в районах. Его работа заложила основу для развития местной кинокультуры.



С 1920 годов кино стали привозить в небольшие города, поселки и деревни Карелии.



Уже к 1927 году в регионе насчитывалось 13 кинопередвижек — портативных киноустановок, предназначенных для показа фильмов в местах, не оборудованных стационарными кинотеатрами. Они были инструментом культурного просвещения: кино привозили рабочим, в том числе лесозаготовителям, прямо на участки и в бараки.



Со временем в районах стали появляться и стационарные кинотеатры. Например, в поселке Сегежа в 1937 году уже функционировало собственное здание кинотеатра, что ознаменовало новый этап в развитии кинопроката.

Недавно мы рассказывали, что в Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей.