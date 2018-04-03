Необходимо отказаться от ЕГЭ, считает президент Российской академии наук

Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) и повысить престиж ученых, вернув "научную часть" в российские школы.

Об этом сообщает РБК.

"Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает", — заявил президент РАН Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме.

Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016 году, заявил ранее главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин. По его словам, с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза.

"Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения", — сказал президент РАН.

Сергеев подчеркнул, что необходимо "вернуть научную часть" в школы и отказаться от единого госэкзамена.