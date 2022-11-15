«Необходимо поднять ребенка»: спикер горсовета Петрозаводска объяснила, что делать, когда дети падают с высоты

Надежда Дрейзис поделилась случаем из врачебной практики и дала советы родителям.

Председатель Петрозаводского горсовета и главный врач городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис рассказала в соцсети об одном из случаев в медицинской практике.



«Не знаю, как так получилось. Дочка упала с дивана. Ей всего четыре месяца. Я с нее глаз не сводила, отвлеклась лишь на секунду, чтобы ответить на телефонный звонок, а потом услышала её плач. Она лежала на полу и так громко кричала! Видимых повреждений я не заметила, но может есть способы проверить, не повредила ли она себе что-нибудь?! Помогите мне, я не знаю, что мне делать!» - с этими словами женщина с младенцем на руках остановила Дрейзис в коридоре поликлиники.



По словам главврача, к счастью, большинство травм головы у детей проходят без последствий, но это не значит, что можно оставлять маленького ребенка без присмотра.



«Самое главное правило - не паникуйте. Вам необходимо поднять ребенка, успокоить и осмотреть на предмет повреждений. Внимательно наблюдайте за малышом первые сутки после падения, фиксируйте любые (даже незначительные) изменения поведения. Иногда сразу после падения дети чувствуют себя хорошо, но спустя несколько часов их состояние ухудшается», - написала Дрейзис.



Как отметила медик, если ребенок долго плачет и не успокаивается, это может свидетельствовать о головной боли. Плач, потеря сознания, головная боль, а также появление шишки – основные симптомы черепно-мозговой травмы, и это повод немедленно обратиться за медицинской помощью.



Дрейзис отметила, что также необходимо сразу обратиться в травмпункт или приемное отделение больницы:



- если ребенок потерял сознание после травмы;



⁃ если головная боль усиливается со временем;



- если ребенок стал сонливым, плаксивым и раздражительным;



- если у ребенка нарушилась координация, походка;



⁃ если ребенок поранился, а кровотечение не останавливается дольше 10 минут;



⁃ если ребенок упал с высоты выше одного метра.