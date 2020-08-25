Необщительный пенсионер уехал на дачу и пропал

Полиция Медвежьегорского района Карелии разыскивает пенсионера, который месяц назад уехал на дачу и не вернулся домой.

Сотрудниками полиции Медвежьегорского района Карелии разыскивается Лесовой Анатолий Владимирович 1946 года рождения, проживающий в поселке Пиндуши. Как стало известно, днем 20 июля он уехал на дачу в деревню Лобское, и до настоящего времени домой не вернулся.

На вид: 75 лет, плотного телосложения, рост примерно 180 сантиметров, волосы прямые, седые, имеет залысину.

Предположительно одет: в синюю куртку с красными полосами на рукавах, светло-серую кепку, темные брюки, обут в ботинки, при себе имеет темный рюкзак.

Примета: шаткая походка. Имеет инвалидность II группы, замкнут, общение не поддерживает.

По имеющейся у сотрудников полиции информации, разыскиваемый мог уехать в Беломорский район (поселок Водников).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефону: 8-921-012-88-30.