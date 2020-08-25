Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Личинки усача перекрыли поставку леса из Карелии
25.08.2020 18:20
С сентября на Кукковке изменится схема движения
25.08.2020 16:32
Подготовка детей к школе - обязанность родителей, поэтому им не нужна помощь, заявили в СовФеде 10
25.08.2020 16:30
В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты 27
25.08.2020 15:55
В тихом центре Петрозаводска начали строить дом в скандинавском стиле (ВИДЕО)
25.08.2020 14:45

Необщительный пенсионер уехал на дачу и пропал

Новости. Происшествия
07:15, 26 Августа 2020
фото: МВД Карелии
Загрузка...

Полиция Медвежьегорского района Карелии разыскивает пенсионера, который месяц назад уехал на дачу и не вернулся домой.

Сотрудниками полиции Медвежьегорского района Карелии разыскивается Лесовой Анатолий Владимирович 1946 года рождения, проживающий в поселке Пиндуши. Как стало известно, днем 20 июля он уехал на дачу в деревню Лобское, и до настоящего времени домой не вернулся.

На вид: 75 лет, плотного телосложения, рост примерно 180 сантиметров, волосы прямые, седые, имеет залысину.

Предположительно одет: в синюю куртку с красными полосами на рукавах, светло-серую кепку, темные брюки, обут в ботинки, при себе имеет темный рюкзак.

Примета: шаткая походка. Имеет инвалидность II группы, замкнут, общение не поддерживает.

По имеющейся у сотрудников полиции информации, разыскиваемый мог уехать в Беломорский район (поселок Водников).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефону: 8-921-012-88-30.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-26 09:57:25
Это его выбор.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Аналитика

25.08.2020 15:29
Тема недели
Не к рукам 9
В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»