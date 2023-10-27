Необычная выставка флота первого императора открылась в Петрозаводске

В морском центре «Полярный Одиссей» начала работу новая экспозиция.
В петрозаводском морском центре «Полярный Одиссей» начала работу необычная выставка, организованная в рамках межмузейного проекта Петровского центра Музея Мирового океана Калининграда.
Выставка, посвященная петровскому флоту, расположилась в Карелии, на Балтике и в Воронеже, трёх местах, связанных с любимым детищем первого российского императора.
Выставка, состоящая из стендов, которых подготовили по своему усмотрению партнеры, выглядела бы довольно традиционно, если бы не антураж, окружающий их. И петрозаводчане пошли своим, оригинальным путем.
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