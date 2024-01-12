Необычную гостью на севере Карелии приманивали сосисками

Представительница дикой природы спасалась от собак на участке жителя Калевальского района Карелии.

Добрую историю рассказали в пресс-службе МВД Карелии.



В полицию звонят по самым разным поводам. К счастью, не всегда речь идет о криминальных инцидентах. И сотрудники органов внутренних дел в необычных ситуациях проявляют смекалку и находчивость.

Так, в минувшие январские праздники в полицию Калевальского района обратился житель райцентра, хозяин частного дома. Он рассказал, что на собственном участке он увидел краснокнижную гостью – косулю. Подробностями поделилась в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, мужчина заметил косулю у себя на участке между стеной сарая и забором. Животное забилось в узкий заснеженный проход, по всей видимости, спасаясь от собак.



Дознаватель, участковый уполномоченный полиции, госавтоинспектор и охотовед попытались выманить из замкнутого пространства дикую гостью.



Косуле предлагали самые разнообразные угощения, в том числе сосиски.



В итоге косуля прониклась доверием к людям в форме и сама с удовольствием забралась в машину.



Представителя семейства оленевых выпустили в таёжном лесу около поселка Калевала, рассказала Ирина Волк.



А полицейским на память остался зарегистрированный в книге происшествий случай и фотокадры, соообщается в источнике.