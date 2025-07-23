Необычную структуру льда обнаружили карельские учёные в Белом море

На Соловецком архипелаге продолжаются комплексные исследования антропогенной нагрузки на природу Соловецких островов.

О комплексных исследованиях, проходящих в 2025 году в бухте Благополучия на Большом Соловецком острове в Белом море, рассказали в Карельском научном центре Российской академии наук.

Состоялось уже две экспедиции на корабле «Профессор Кузнецов», в апреле и июле. В апреле учёные обнаружили необычную структуру льда в бухте — наверху находится лед толщиной 60 см, подпираемый метровым слоем воды, ниже которого обнаружен еще один слой льда. Такая структура, по мнению учёных, дополнительно препятствует проникновению солнечного света в воду, препятствуя развитию планктона.

В ходе летних испытаний учёные изучили также приморские луга и приливно-отливную зону бухты, определив видовой состав растений и выделив доминирующие виды. Это также помогло понять влияние человека на природу архипелага.

— Впереди — большая аналитическая работа, которая позволит понять — как формируется среда в этой акватории Белого моря. Также мы ищем возможности для дистанционного мониторинга состояния бухты Благополучия на основе данных дистанционного зондирования Земли. Первый опыт картирования прибрежной зоны уже приобретен, — резюмировала Юлия Лукина.

Следующая экспедиция на судне «Профессор Кузнецов» на Соловки пройдет в августе.