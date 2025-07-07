Необычные гости и диковинные инструменты: чем запомнился музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony

Читайте большой репортаж «Столицы на Онего» о главном событии минувших выходных.

Фестиваль Ruskeala Symphony вновь прошел под знаком зонтов. Но в этом году зрители открывали их, прячась не от дождя, а от палящего солнца. С раннего утра и до вечера площадки горного парка работали под голубым небом, освещенные щедрыми солнечными лучами.

Может, в силу этого зрители не спешили, и первые концерты прошли, увы, не с аншлагом. Увы, поскольку открывал фестиваль известнейший музыкант. В Карелию приехал лучший волторнист России Аркадий Шилклопер. Он привез не только волторну, но и уникальный альпийский рог, размеры которого впечатляли. Журналист «Столицы на Онего» выяснила, что это за рог и что это за Шилклопер такой.

Из инструментов, которые зрители видели на фестивале впервые — колокольный карильон. Он стоял не на основной сцене, а на площадке возле кафе, но собирал вокруг себя не меньше зрителей. Необычный инструмент, состоящий из колоколов, самый большой из которых весит тонну, привезли с юга на автомобиле. Это единственный мобильный карильон в России. Играет на нем Тимур Халиуллин. Журналист «Столицы на Онего» поговорила и с мастером карильонных дел.

Читайте подробный и очень интересный (на взгляд редактора) материал о Ruskeala Symphony.

