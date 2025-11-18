В Карелии издан фотоальбом с двумя обложками, который рассказывает о двух национальных парках.
Необычный фотоальбом о парках «Водлозерский» и «Воттоваара» издан в Карелии. В нем — потрясающие и редкие снимки двух парков, которые находятся в республике, и их обитателей. Сам альбом — это книжка-перевертыш.
У него два начала и нет конца: две обложки с двух сторон — с одной Водлозерский парк, с другой «Воттоваара», в середине альбома две истории встречаются.
Такой приём, уверены в парке, поддерживает идею диалога между парками, которые находятся в разных частях Карелии, но связаны общим настроением и культурой.
Обе территории объединяет не только карельская земля, но и общая команда специалистов Водлозерского парка, которая с любовью и профессионализмом сохраняет их природное наследие.
В альбоме снимки 20 фотографов-натуралистов. Среди них Игорь Подгорный, Игорь Шпиленок, Илья Тимин, Кирилл Пономарёв, Михаил Калинин и другие. Текст писал редактор нашего сайта «Столица на Онего» Евгений Белянчиков, которому, чтобы сохранить фактологическую точность, помогали сотрудники парка. В итоге получился написанный понятным языком, но основанный на научных данных, рассказ о двух ценных территориях Карелии.
Фотоальбом подготовила творческая команда профессионалов Avoi Voi, известная не только сувенирной продукцией, но и подготовкой и изданием второго тиража книги «Заонежье обетованное».
Альбом издан по заказу национального парка «Водлозерский» и в продажу, к сожалению, не поступит. Однако его можно будет выиграть в конкурсах, которые будет проводить и сам парк, и уже проводит команда Avoi Voi. Один альбом мы ближе к Новому году разыграем среди подписчиков группы «Столица на Онего». Следите за публикациями.
Ранее мы рассказывали, что книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте.