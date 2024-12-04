Необычный гость посетил частный сектор мегаполиса по соседству с Карелией

Глухарь прогулялся по частному сектору Санкт-Петербурга.

По поселку Лисий Нос уже третий день расхаживается глухарь, сообщил Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре». Как он уточнил, это молодая птица, размером со взрослую особь. Несмотря на свою осторожность в дикой природе, этот глухарь, судя по всему, совершенно не боится людей.

По мнению Глазкова, птица, скорее всего, прилетела из близлежащих заказников Сестрорецкое болото и Левашовский. Частный сектор привлек глухаря возможностью найти пищу, в частности, хвойные растения, которые являются его любимым лакомством в это время года.

«Обследуя территорию, глухарь нашёл красную замерзшую тряпку и, словно разъярённый бык, набросился на неё и начал трепать. Хорошо, что на меня не набросился!» — поделился Павел Глазков.

Журналист отметил, что крылья у глухаря целые ━ он уверенно взлетел на забор. Кроме того, у птицы хороший аппетит. «Над местными декоративными насаждениями он поработал не хуже профессионального садовника», ━ пошутил Глазков.