Необычный поезд прибудет в Петрозаводск в ночь с 21 на 22 июня

Пассажирский поезд из Мурманска в Адлер отправится сегодня вечером.

Поезд этот — разового назначения и, скорее всего, в основном предназначен для организованной перевозки детей на юг, пишет паблик «Петрозаводск транспортный». Но билеты в плацкарт продаются всем желающим, хотя свободных мест осталось совсем немного, отмечается там же.

В Петрозаводск поезд № 581Ы сообщением «Мурманск — Адлер» прибудет в ночь с 21 на 22 июня в 01.45 и далее проследует на Сочи/Адлер через Москву — Елец — Липецк — Воронеж-1 — Ростов-Главный — Армавир-2.

Как уточняет сайт Туту.ру, путь от Мурманска до Адлера займет 3 дня 14 часов 37 минут. Средняя путевая скорость поезда — 45 км/ч. На маршруте будет 49 остановок. Самая продолжительная стоянка поезда — на станции Крыловская (63 минуты).

При этом у необычного поезда есть и свои плюсы: например, в Туапсе и в Лазаревское пассажирский состав прибывает 24 июня в удобные утренние часы — в 8.26 и 10.21 соответственно. По сравнению с привычным нам «летним» поездом № 225А «Мурманск — Адлер», который ходит через день и вдоль черноморского побережья начинает следовать лишь в пятом часу вечера, отмечает «Петрозаводск транспортный».