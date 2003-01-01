Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

В Минприроды Карелии прокомментировали соообщения жителей об изменении цвета воды в Неглинке.

В паблике «Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск» появилась информация об измененни цвета воды в Неглинке.

— Почему вода в Неглинке такого цвета? Запаха нет, но вид очень странный, — написали подписчики.

На вопрос ответили сотрудники Минприроды Карелии. Они рассказали, что все дело в цветении водорослей.

— В осенний период биомасса водорослей увеличивается в три раза, такое явление связано с теплой и безветренной погодой. Из-за этого меняется цвет воды: она может приобретать различные оттенки: ярко-зелёные, сине-зелёные, жёлтые и даже красные — в зависимости от видов размножающихся водорослей и цианобактерий, — говорится в ответе ведомства.

Ранее весеннее «цветение» воды на Онежском озере напугало жителей Карелии. Напомним, в Медвежьегорске жители обеспокоились появлением желтого налета и неприятного запаха. Тогда в администрации пояснили, что речь идет о сезонном природном явлении, а не о загрязнении. По словам специалистов, подобный эффект вызывают золотистые водоросли — холодолюбивые организмы, характерные для весеннего и осеннего периодов. В это время они активно размножаются, вызывая так называемое «цветение» воды.