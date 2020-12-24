Наркокурьеру в Карелии за наглость заменили "условку" на реальный срок лишения свободы

Полиция Петрозаводска поставила на место зарвавшегося наркокурьера, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя. Ранее суд установил, что в июле молодой человек попытался сбыть психотропное вещество – амфетамин, массой более семи грамм.

Спустя несколько дней он незаконно сбыл наркотическое средство – метамфетамин, в значительном размере массой 0,25 грамма.

Кроме всего прочего он ранее незаконно приобрел и хранил без цели сбыта вещество для производства наркотика, в значительном размере, массой не менее 0,308 грамма.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Рассмотрев дело, учитывая, что указанные преступления молодой человек совершил в течение месяца после оглашения приговора, в соответствии с которым он был осужден за хранение наркотических средств условно. Суд отменил условный срок и назначил ему 7 лет исправительной колонии строгого режима.