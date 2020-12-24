890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Охотники добыли трех волков рядом с деревней в Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 09:50
Эксперты дали совет россиянам при выборе шампанского 2
24.12.2020 19:40
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии 4
24.12.2020 16:48
Желание автомобилистов "проскочить" перекресток привело к ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
24.12.2020 14:48
Спасатели опубликовали кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
24.12.2020 21:29
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии – погибли два человека (ФОТО) 1
24.12.2020 19:21

Наркокурьеру в Карелии за наглость заменили "условку" на реальный срок лишения свободы

Новости. Общество
12:58, 25 Декабря 2020
фото: © коллаж Столица на Онего
Загрузка...

Полиция Петрозаводска поставила на место зарвавшегося наркокурьера, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя. Ранее суд установил, что в июле молодой человек попытался сбыть психотропное вещество – амфетамин, массой более семи грамм.

Спустя несколько дней он незаконно сбыл наркотическое средство – метамфетамин, в значительном размере массой 0,25 грамма.

Кроме всего прочего он ранее незаконно приобрел и хранил без цели сбыта вещество для производства наркотика, в значительном размере, массой не менее 0,308 грамма.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Рассмотрев дело, учитывая, что указанные преступления молодой человек совершил в течение месяца после оглашения приговора, в соответствии с которым он был осужден за хранение наркотических средств условно. Суд отменил условный срок и назначил ему 7 лет исправительной колонии строгого режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-25 13:10:16
Мягкотелые судьи. Ждут когда кого-нибудь зарежет или сфотографирует 145 раз.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
Синоптики обещают снежную зиму: утепляемся в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Как правильно подобрать теплую одежду, которая будет соответствовать всем трендам моды и не подведет даже в самый сильный мороз? Попробуем разобраться во всем разнообразии ассортимента модных брендов вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"!
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»