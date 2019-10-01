Неопрятная внешность "продавцов" в Петрозаводске помешала продать им украденные фэтбайки
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В центре Петрозаводска наряд вневедомственной охраны задержал граждан, пытавшихся сбыть краденые велосипеды, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В воскресенье, 29 сентября, в начале одиннадцатого вечера на проспекте Ленина двое мужчин в возрасте около пятидесяти лет предлагали людям купить у них веломашины.
Неопрятная внешность продавцов и признаки алкогольного опьянения мало соответствовали дорогому качественному "товару" - горным фэтбайкам повышенной проходимости.
При установлении личностей выяснилось, что один из граждан является злостным "велосипедным вором" и уже неоднократно привлекался к ответственности перед законом.
По предварительной информации, на его счету не один десяток краденых транспортных средств. Задержанных передали сотрудникам УМВД России по Петрозаводску.
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