Неопытный водитель ВАЗа сбил пешехода в райцентре на западе Карелии

В Суоярви мужчина пострадал под колесами отечественной легковушки, рассказали в ГИБДД Карелии.
В пятницу, 3 февраля, в 07.55 в районе дома №30 по улице Победы в Суоярви произошло ДТП.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 42-летнего пешехода.
Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получил травмы.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в региональной ГИБДД.
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