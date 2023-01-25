Неопытный водитель ВАЗа сбил пешехода в райцентре на западе Карелии

В Суоярви мужчина пострадал под колесами отечественной легковушки, рассказали в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 3 февраля, в 07.55 в районе дома №30 по улице Победы в Суоярви произошло ДТП.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 42-летнего пешехода.



Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получил травмы.



По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в региональной ГИБДД.