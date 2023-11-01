Неосторожность водителей привела к серьезным ДТП в Прионежском районе Карелии

Пожарные Прионежья дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожных аварий.

О дорожных авариях на автодороге А-215 рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района.

Одно ДТП произошло в субботу, 28 октября, на 122 километре автотрассы. Там водитель легкового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, и машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии 2 человека, в том числе ребенок, получили травмы.

Второе дорорджное происшествие случилось в среду, 1 ноября, на 128 километре автодороги. Там водитель грузовика не удержал на дороге тягач. В результате фуру развернуло поперек проезжей части и движение транспорта было перекрыто.

Дежурные караулы пожарной части № 78 села Деревянное выезжали для оказания помощи и ликвидацию последствий этих ДТП.

Ранее мы сообщали о том, фура свернула дорожное ограждение, перегородив трассу в Карелии.