Неплательщица алиментов из Карелии обвиняется в 12 кражах и попытке грабежа

Скрывавшуюся от следствия гражданку передали полиции.

Жительницу Карелии, ранее объявленную в розыск и обвиняемую в совершении преступлений средней тяжести, передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в УФССП России по Карелии.

Судебные приставы насильно привели нарушительницу в отделение ведомства.

— Неплательщица алиментов скрывалась от следствия, а также была объявлена в розыск за покушение на грабеж и совершение 12 краж, — рассказали в учреждении.

