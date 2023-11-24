Непогода идет в Карелию

В МЧС Карелии предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, днем 27 ноября преимущественно по южным и центральным районам республики ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 15-18 м/с и метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский ГО, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский муниципальные районы, предупредили спасатели.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять автомобили и самим не находиться рядом со слабо укрепленными конструкциями, крышами и большими деревьями, которые могут сломаться под тяжестью снега.

Кроме того, специалисты советуют ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда убедиться в достаточном запасе топлива, наличии фонарика, лопаты, троса, буксировочного устройства и заряженного аккумулятора телефона, а также надо знать номера телефонов экстренных служб.