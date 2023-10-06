Непогода на десятки часов лишила электричества несколько районов Петрозаводска

Циклон продолжает приносить неприятности жителям республики.
Как сообщили в петрозаводской единой дежурно-диспетчерской службе, 7 октября, в 17.00 штормовой ветер обесточил район Сулажгорского кирпичного завода.
В 19.20 без света остались жители района Пески. На 20 минут ранее - население Сайнаволока. Коммунальные аварии произошли в зоне ответственности АО «ОРЭС-Петрозаводск».
Энергетики не смогли сообщить, когда энергоснабжение будет восстановлено.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что штормовой ветер и в воскресенье принесет неприятности жителям Карелии.
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